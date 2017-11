Centrafrique: L'ONU lance une enquête sur les récentes attaques de groupes armés contre des civils

L'enquête sera menée en vue d'améliorer la capacité de la MINUSCA à prévenir la violence et à protéger les civils de menaces imminentes dans la mesure de ses capacités et dans ses zones de déploiement. Elle formulera des recommandations pour remédier à toute lacune, le cas échéant, a précisé le Département. Dans le contexte du renouvellement du mandat de la MINUSCA, l'enquête portera également sur l'efficacité d'ensemble de l'opération de maintien de la paix en Centrafrique en matière de protection des civils.

Les Nations Unies ont annoncé lundi le lancement d'une enquête spéciale indépendante portant sur un certain nombre d'incidents survenus dans le sud-est de la République centrafricaine (RCA) entre le 1er mai et le 31 août 2017.

