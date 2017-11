Algérie: Reporters sans frontières (RSF) dénonce le verdict dans l'affaire Chitour

Depuis le début de sa détention, Said Chitour qui est diabétique a perdu plus de 20 kg. Sa famille et ses proches sont En octobre, RSF a lançé une pétition appelant à sa libération.

Selon ses avocats, son dossier reste complètement vide et c'est pourquoi, nous dénonçons ce verdict et continuerons à appeler à la libération de Chitour.»

« Nous sommes sous le choc de cette nouvelle, déclare RSF. Saïd Chitour est un fixeur et contributeur de média reconnu au niveau national et international qui a travaillé pour des médias prestigieux comme la BBC, le Washington Post ou France 24.

Ce 12 novembre, la chambre d'accusation d'Alger a rendu son verdict dans l'affaire du fixeur emprisonné Said Chitour. RSF est choquée d'apprendre le renvoi de l'affaire devant le tribunal et le maintien du chef d'accusation qui pourrait amener Chitour à passer le reste de sa vie en prison.

