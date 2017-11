Burkina Faso: Sahel - Les ministres en charge de la Sécurité et de l'Education à Baraboulé et Diguel

C'est le même message que les ministres en charge de la sécurité et de l'éducation ont livré aux populations de la commune de Diguel. Simon Compaoré et Jean Martin Coulibaly ont rassuré leurs interlocuteurs que des dispositions sont prises pour trouver des solutions afin que les écoles soient rouvertes.

Je vous invite à collaborer avec les Forces de Défense et de Sécurité», a dit le Ministre en charge de la sécurité. Le Ministre de l'Education pour sa part a salué l'esprit de sacrifice et d'abnégation des enseignants.

Après le Commissariat de police, les ministres Compaoré et Coulibaly se sont rendus à l'Ecole "A" de la localité pour encourager et rassurer les enseignants et les élèves.

Aujourd'hui, c'est un commissariat entièrement reconstruit et clôturé que la délégation ministérielle a visité. Ce service de sécurité a bénéficié aussi d'une dotation en véhicule et d'autres moyens roulants.

