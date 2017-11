Togo: Le Togo en passe de valider sa stratégie

Aussi, avance-t-on que "la mobilité ou migration professionnelle contribue énormément au développement mais doit être gérée au mieux pour combattre tous ses aspects négatifs". Et c'est donc à cette gestion efficace que s'attend le Togo, après la validation et la mise en application des dispositions de cette stratégie.

Pour ce projet, il est à noter que le Togo a eu pour partenaires techniques et financiers, l'ICMPD (représenté par son Project Officer, Hugo Tavares Augusto), l'OIM (représenté par son chargé au Projet, Marco Pellegrini), le BIT et l'UE (représenté par l'Attaché en Charge de Programmes Gouvernance-Economie, Bouasvan Bouasy).

A sa suite, cette espérance est également partagée par le Directeur général de l'Emploi, Komlan Apédo qui est revenu sur les quatre grands axes de cette stratégie. Il s'agit d'après lui, de voir "Comment améliorer le cadre institutionnel", "Protection sociale des migrants et de leurs familles", "Le développement en pensant au pays et à sa famille" et enfin "cadre de suivi des migrants".

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.