Congo-Kinshasa: Fin de la session de Formation de Formateurs de la Police congolaise

Le Directeur General des écoles et de la formation a remercié les apprenants pour leur assiduité, et leur réceptivité, tout en saluant les efforts des animateurs de cette de formation des formateurs.

En exprimant la gratitude et la reconnaissance de la PNC envers les partenaires MONUSCO\JICA pour leur engagement collectif de doter les formateurs, par le biais de cette session de formation, des facultés permettant de mieux analyser, planifier et concevoir des actes pédagogiques.

Quant au Représentant Résident de la JICA, il a exprimé l'engagement pris ayant pour but de mieux contribuer à la réforme de la PNC dans le respect des droits de l'homme, il a également salué les efforts de la cellule formation pour les efforts pédagogiques consentis et les apports techniques des formateurs visant à l'initiation de bonnes pratiques pédagogiques.

L'adjoint au chef de la MONUSCO a également affirmé que grâce à la détermination des uns et des autres les objectifs de cette session sont largement atteints en dépit de certaines difficultés et que cette performance réalisée met en évidence la minutieuse préparation de cette session et l'engagement et du leadership de la DGEF et de la JICA.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du commissaire divisionnaire KANYAMA CISHIKU CELESTIN, Directeur Général des Ecoles et de la Formation de la PNC et de l'adjoint au chef de la composante police MONUSCO, ISMAILA SARR, de La JICA, représentée par le conseiller en chef « Eiro YONEZAKI ».

