Afrique: Les défis sécuritaires en Afrique débattus à Dakar

La rencontre, qui dure jusqu'au mardi 14 novembre, rassemble annuellement de nombreux chefs d'Etats et de gouvernements africains ainsi que des partenaires internationaux. A en croire le sociologue et éditorialiste Pathé Mbodj, l'implication de tous les acteurs est la condition nécessaire pour sortir de l'impasse sécuritaire actuel et lutter efficacement contre le terrorisme.

Après les trois premières éditions qui ont rassemblé environ 500 participants, le quatrième Forum International de Dakar sur la Paix et la sécurité en Afrique qui s'ouvre ce lundi à Dakar vise à aborder la question des défis sécuritaires actuels auxquels le continent fait face et à réfléchir à des solutions communes.

Des centaines de participants, dont des chefs d'Etats et de gouvernements, sont réunis dans la capitale sénégalaise où s'ouvre ce lundi un forum sur la paix et la sécurité en Afrique.

