Invité à dire un mot pour sa défense, le prévenu a fait son mea culpa et présenté ses excuses à Azata Soro. Il a demandé la clémence du tribunal, promettant de ne plus jamais commettre une telle forfaiture. Il s'est engagé en outre à prendre en charge toutes les dépenses relatives aux soins de sa victime.

A leur avis, il faut permettre à un citoyen qui n'a jamais été condamné, mais qui malheureusement à 51 ans s'est écarté du droit chemin, de se ressaisir et d'être encore plus utile à la société.

Pour leur part, les avocats du prévenu, dont Me Halidou Ouédraogo et Idrissa Badini, ont fait pour leur client un acte de contrition tout en choisissant de se défendre.

C'est quand elle s'est présentée, accompagnée de sa sœur, que les choses ont vite pris une tournure dramatique avec ce que l'on sait. Pour Me Somé, Tahirou Tasséré Ouédraogo, en bon réalisateur, avec ce qui s'est passé, a tous les éléments avec son procès pour le scénario d'un film qu'il écrira lui-même et dont il sera naturellement l'acteur principal.

C'est, a-t-il martelé, un acte lâche et criminel. Ce qui est arrivé à Azata, a-t-il souligné, est le moindre mal, ce d'autant plus que le prévenu, qui n'est pas à son premier forfait, est reconnu être de nature un homme violent.

Pour Me Séraphin Somé du cabinet Kam et Somé, avocat de la victime, l'acte posé par Tahirou Tasséré Ouédraogo est répréhensible au regard du Code pénal.

Le réalisateur est alors entré dans une colère noire, menaçant son assistante et s'en prenant en partie à sa mère par des injures très grossières. C'est à ce moment que, se saisissant d'une bouteille, il l'a cassée et entaillé à la joue Dame Soro en la maintenant par le collet.

Le réalisateur exécutif n'était pas de cet avis, et il l'a fait savoir de façon assez violente. L'assistante réalisatrice a alors opté de rentrer chez elle sans ménagement. Tahirou, constatant son absence, a déclaré avoir été victime de vol de sa part et chargea Gustave Sorgho de lui téléphoner pour la faire revenir.

Lui-même a été blessé au doigt dans la bagarre et après avoir vainement tenté d'arrêter l'hémorragie, il s'est vu obligé de se rendre dans une clinique pour des soins plus appropriés. Un certificat médical lui a été délivré par le médecin, document dont le contenu a cependant été jugé ambigu par la défense de la victime.

Accusé de coups et blessures volontaires sur la personne d'Azata Soro, sa deuxième assistante réalisatrice, Tahirou Tasséré Ouédraogo était à la barre le lundi 13 novembre 2017 au Tribunal de grande instance (TGI) de Ouagadougou. Au terme d'un procès qui a duré plus d'une heure, il a été condamné à 12 mois avec sursis.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.