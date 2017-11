Burkina Faso: L'Etat et les médias, c'est comme la langue et les dents

Réalités africaines marquées par l'insécurité et le terrorisme contre lesquels justement, d'après le président du Faso, les médias et l'Etat, c'est comme la langue et les dents, souvent en conflit, sont pourtant obligés d'être et de travailler ensemble. « Nous nous battrons toujours pour que la liberté de presse et d'expression soit respectée », s'est engagé Roch Marc Christian Kaboré.

Et de rappeler le thème de l'événement : « Défis sécuritaires en Afrique : rôle et responsabilité des médias », thème qui traduit la volonté du Centre national de presse Norbert -Zongo, initiateur du FILEP, de toujours coller le festival aux réalités du continent.

C'était à Ouagadougou, à la résidence de son Haut représentant, Chériff Sy, ancien journaliste. Petits échanges entre le président du Faso et les organisateurs de la FILEP, brèves allocutions, remise d'attestions de reconnaissance et d'hommage, ont été les temps forts du dîner.

Entre le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et le Festival international de liberté d'expression et de presse (FILEP), il y a certainement de la sympathie.

