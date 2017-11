Mali: Macky Sall renouvelle à IBK sa solidarité pour le retour définitif de la paix au Mali

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a renouvelé lundi la "solidarité agissante" du Sénégal à son homologue du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour le "retour définitif de la paix et de la sécurité" dans son pays, "dans l'unité nationale et l'intégrité territoriale".

A vous, président "Keïta, je renouvelle notre solidarité agissante. Le Sénégal est de tout cœur avec la République sœur du Mali pour le retour définitif de la paix et de la sécurité, dans l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays", a-t-il dit à l'ouverture de la quatrième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité.

La quatrième édition de ce forum s'est ouverte lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), en présence de trois chefs d'Etat africains.

Outre le président sénégalais Macky Sall, ses homologues du Rwanda Paul Kagamé et du Mali Ibrahima Boubacar Keïta prennent part à cette rencontre.

"La paix au Mali, c'est la paix au Sénégal, c'est la paix dans notre sous-région. C'est pourquoi je tiens à saluer vos efforts courageux pour la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme au sein du G5 Sahel. Ce combat nous concerne tous, Africains et non Africains. Il mérite d'être soutenu", a argumenté Macky Sall.

Le président sénégalais a remercie les pays et institutions partenaires pour le soutien qu'ils continuent d'apporter à l'organisation du forum de Dakar.

"Cela témoigne de notre vision solidaire des défis sécuritaires en Afrique et des solutions durables que nous voulons y apporter. La paix et la sécurité restent d'ailleurs au cœur des priorités du programme de réforme de l'Union Africaine sous le leadership du Président Paul Kagamé", a estimé le président sénégalais.

Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique rassemble annuellement depuis 2014, de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement africains, des partenaires internationaux, ainsi que de multiples acteurs de la paix et de la sécurité.

Il a été lancé lors du sommet de l'Elysée de 2013, organisé par la France.

Plus de 500 participants, acteurs régionaux et internationaux au plus haut niveau, autorités politiques et militaires, experts et universitaires, diplomates, représentants d'organisations internationales, de la société civile et du secteur privé sont attendus à l'édition 2017.

La manifestation est axée sur les "nouveaux enjeux stratégiques" du continent et autour du thème "Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées".

Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est organisé par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MAESE) avec l'appui de nombreux partenaires.