Cameroun: Agrégation - Une Camerounaise major en Droit privé

Nous voyons déjà le poids du travail qui nous interpelle dans le futur, ce qui nous reste à faire», a confié Rollande Sorelle Keugong Ngueukeu, à l'annonce des résultats. Les résultats des sections Sciences économiques et Droit public seront publiés ce soir. Une cérémonie de clôture et de décoration en l'honneur des professeurs agrégés sera présidée demain dès 14h au palais des Congrès par le Pr Jacques Fame Ndongo, ministre de l'Enseignement Supérieur chancelier des Ordres académiques .

Fière de son parcours, la major de la section, précédemment enseignante chercheur au département Droit privé et sciences criminelles à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Dschang, va désormais exercer en tant que maître de conférences. La qualité de ses travaux de thèse portant sur « Le droit commun des contrats face à l'émergence des droits communautaires », lui a valu ce titre. « A l'instant, c'est une grande émotion qui m'habite et un soulagement. Après deux années de dur labeur, on en ressort très satisfaite, très contente d'être arrivée.

Grande euphorie dimanche dernier au campus de l'université de Yaoundé II à Ngoa Ekelle. Une dame décroche le titre de major dans la section Droit privé. Rolande Sorelle Keugong Ngueukeu épouse Watcho a honoré le Cameroun par sa brillante prestation. Sur les neuf candidats retenus à l'étape d'admissibilité, deux ont été recalés à l'épreuve de dissertation. Rollande Sorelle Keugong Ngueukeu epse Watcho, de l'université de Dschang, Bachir Talfi Idrissa de l'universtié Abdou Moumoni au Niger, Komlan Alemawo de l'université de Kara au Togo, Moussa Gueyes de l'université Cheik Anta Diop au Sénégal, Samson Igor Bidossèssi Guebegbe de l'université d'Abomey-Cavali au Benin, Etienne Alla Koffi de l'université Felix Houphouet Boigny en Côte d'Ivoire et Moktar Adamou de l'université de Parakou au Benin, classés par ordre de mérite, sont désormais professeurs agrégés du 18e Concours d'Agrégation du conseil africain et malgache pour l'Enseignement supérieur (Cames).

