Sénégal: Un groupe français de constrution navale s'implante au Sénégal

Le président du Groupe Piriou a en outre soutenu qu'il vient s'installer à Dakar "avec beaucoup de modestie mais avec une grande confiance grâce à notre partenaire Ngom et frères avec qui nous partageons les mêmes valeurs d'efficacité et de proximité".

Lequel ajoute : "forts de nos expériences réussies au Nigeria et en Algérie, notre implantation au Sénégal est devenue une évidence au regard de son potentiel diversifié, sa flotte de pêche, ses pirogues, navires de services et les navires de la Marine nationale".

Fondé en 1965, le groupe Piriou est spécialisé dans la construction, la répartition, l'ingénierie navale et la prestation de services. Il construit des navires jusqu'à 120 m en a livré plus de 430 dans le monde.

"La société Ngom et frères qui comptabilise plus de 20 ans de présence dans le secteur maritime va, à travers l'entité Piriou Ngom Sénégal, relever les défis des politiques tournées vers le monde maritime contenues dans le Plan Sénégal émergent", a soutenu Babacar Ngom.

"Cette nouvelle implantation s'inscrit dans la stratégie de Piriou qui vise à se rapprocher de ses clients par des implantations locales, grâce à une alliance avec un partenaire local fort, un soutien, technique et logistique en France et surtout un personnel local", a dit M. Ngom.

Les deux entités ont ainsi convenu de mettre sur pied la société "Piriou Ngom Sénégal" qui va proposer ses services en réparation et en construction navale, notamment dans les domaines de la pêche, des navires de service et de défense.

Le directeur général de l'entreprise "Ngom et Frères" procédait à la signature d'un partenariat entre sa société et le Groupe français qui a une "solide réputation dans le monde de la construction et de la réparation des bâteaux pour la pêche artisanale semi-industrielle".

"Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir au Sénegal le Groupe Piriou. Un groupe bâti sur une réputation de sérieux, sur des valeurs (efficacité et proximité) que nous partageons", a indiqué Babacar Ngom.

Dakar — Le groupe français de construction et de réparation navale de navires de taille moyenne, "Piriou" s'installe à Dakar après son implantation au Nigeria, en 2004, au Vietnam (2006) et en Algérie (2013) a appris l'APS, lundi.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

