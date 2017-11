Mali: Projet d'appui à la décentralisation - La tutelle sollicite l'appui des partenaires techniques et financiers

Il a remercié et réitéré la reconnaissance et la profonde gratitude de son département au royaume du Danemark pour tous les efforts financiers et techniques consentis pour le développement du Mali en général et du secteur de la décentralisation en particulier.

Il a exhorté les acteurs à beaucoup d'attention, de compréhension, mais surtout de responsabilité pour une bonne utilisation des ressources publiques mises à leur disposition pour financer les activités respectives et faciliter la sortie des populations et des collectivités du cycle infernal de la pauvreté.

A ce sujet, le ministre Alhassane Hamed Ag Moussa a noté que l'exercice requiert l'appui des partenaires techniques et financiers extérieurs, mais exige surtout d'importants efforts internes de la part des services décentralisés et déconcentrés de l'Etat, si nous voulons rendre effective la décentralisation.

Aussi, il a invité les agents des services décentralisés et déconcentrés de l'Etat à faire montre de gestion efficace et efficiente.

Lors de la première session ordinaire du Comité de pilotage marquant le démarrage officiel du projet d'appui à la décentralisation, le ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, Alhassane Hamed Ag Moussa, a insisté sur l'appui des partenaires techniques et financiers extérieurs.

