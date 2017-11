Congo-Brazzaville: Révolution russe - Jean-Claude Gakosso édifie les étudiants

« En résumé, j'ai évoqué la fascination qu'a suscitée le système soviétique et sa désillusion si on considère la faillite de ce système en Afrique », a confié le ministre Jean-Claude Gakosso.

D'entrée de jeu, le chef de la diplomatie congolaise, qui était invité par les autorités russes, a parlé des grandes lignes de la révolution et apporté la lumière aux étudiants. En sa qualité de diplomate et Maître de conférences à l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville, Jean-Claude Gakosso a suscité l'intérêt de ces jeunes russes pour avoir satisfait leurs attentes en développant ce sujet qui était d'un intérêt capital pour eux qui ont du mal à saisir certains faits de l'histoire.

En séjour en Russie dans le cadre de la célébration du centenaire de l’événement, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger a animé, la semaine dernière, une conférence de presse à l'Université de Saint-Pétersbourg, pour éclairer la lanterne des étudiants de ce pays sur les causes ayant présidé à l'avènement de cette révolution.

