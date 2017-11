Congo-Brazzaville: Division 1/2017-2018 - Renaissance du Congo s'arrache face au FC MK, Sanga Balende bute sur Dibumba

Comme annoncé par la commission de gestion de la Ligue nationale de football (Linafoot), le coup d'envoi de la phase des poules de la 23e édition du championnat national de football a été donné le week-end dernier.

Dans la zone de développement ouest, le FC Renaissance du Congo est venu à bout, le 12 novembre, au stade des Martyrs à Kinshasa, du FC MK en première journée par un but à zéro. Le Malien Coulibaly a inscrit l'unique but de la partie à la 88e minute sur penalty. C'est également par la même marque d'un but à zéro que Dragons a dominé Racing Club de Kinshasa sur un but de Kaya Mbuyi (43e minute).

Dans la zone de développement centre-sud, le FC Saint-Eloi Lupopo a battu Lubumbashi Sport par deux buts à un, les réalisations d'Ekole Jerry (7e minute) et Kayembe Alidor (24e minute) pour Lupopo et la réduction du score de Kabasele Mukanda (73e minute) pour Lubumbashi Sport. Sa Majesté Sanga Balende a été tenue en échec par AC Dibumba de Tshikapa à Mbuji-Mayi, un but partout. Devant leur donateur Guy Mafuta dans les tribunes, les Scorpions de Dibumba ont ouvert la marque dès la 9e minute par Matondo, alias « Adeba ». Mais leur défenseur Guelor Mboko a écopé d'un carton rouge. Et Sanga Balende a égalisé avant la fin de la première période par Gege Musema Ngowa. Quoiqu'ils aient la supériorité numérique, les Anges et Saints du Kasai Oriental n'ont pas réussi à inscrire le deuxième but de la victoire.

Avant cette rencontre, la formation d'Océan Pacifique a accroché l'US Tshinkunku à Kananga par un but partout. Le 13 novembre, CS Don Bosco et Jeunesse Sportive Groupe Bazano ont fait jeu égal d'un but partout à Lubumbashi. Mwin Dibundu a ouvert la marque pour les Salésiens à la 6e minute et Kabange a égalisé pour Bazano à la 34e minute.

Zone est...

Dans la zone de développement est, Mont Bleu de Bunia a créé la sensation en surprenant Bukavu Dawa au stade de la Concorde de la commune de Kadutu, au chef-lieu de la province du Sud-Kivu, par un but à zéro. Mamba Mukombozi, transfuge de l'AS Nyuki de Butembo, a inscrit l'unique but de la partie. L'AS Dauphin Noir de Goma a battu, au stade des Volcans à Goma, le CS Makiso de Kisangani par trois buts à un. Giresse Limbile, Serge Mwenge et Lwanzo Tatsopa ont marqué du côté de Dauphin Noir, alors que Mamasiyo a réduit le score pour le club de Kisangani dans la nouvelle province de Tshopo.

DC Virunga a, pour sa part, eu raison de l'Étoile du Kivu de Bukavu par un but à zéro, unique réalisation de Tambwe Kiyombo ; et Maniema Union de Kindu a fait un service minimum d'un but à zéro face à Muungano de Bukavu, grâce à un but de Wango Aitshiela. Au classement provisoire de cette zone de développement, Dauphin Noir est premier avec trois points et un goal average de +2. Maniema Union, Mont Bleu et Virunga ont chacun trois points également, mais avec un goal différence de +1. Étoile du Kivu, Muungano et Bukavu Dawa et Makiso n'ont encore engrangé aucun point.