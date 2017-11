Congo-Brazzaville: Développement agricole - Des députés saluent la production de la ceinture maraîchère de Nsoungui

Ces derniers ont aussi relevé les difficultés d'accès au site, le manque d'eau potable mais aussi d'un pont sur le Djoué, devant leur permettre d'écouler la production vers les marchés de PK Mfilou. Les maraîchers de ce site produisent quotidiennement plusieurs tonnes de légumes et produits maraîchers. Rappelons que le coordonnateur du Pdarp, Isidore Ondoki, et son équipe technique ont accompagné la délégation des parlementaires sur ce site.

La visite a permis aux élus du peuple de se faire une idée des travaux d'aménagement du site, réalisés par le Projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales (Pdarp), cofinancé par le gouvernement et la Banque mondiale. D'une superficie de 6,6 hectares, le site de Nsoungui, acquis par l'Etat, avait été affecté en 2015, à 100 maraîchers, comptant parmi les 3000 déguerpis sur les ceintures maraîchères ayant fait l'objet d'utilité publique. Ils sont au total 59 femmes et 41 hommes sur ce site.

