Congo-Brazzaville: Musique - Le rappeur Tenor se produira dans la ville océane

Actuellement n°1 au classement africain HIT 30 sur Trace Africa, l'artiste camerounais prestera, le 9 décembre, au Complexe sportif de Pointe-Noire lors d'un méga concert.

Tenor, l'un des artistes africains les plus en vue est sans conteste l'artiste camerounais le plus populaire du moment. Après avoir longtemps été n° 1 sur Hip Hop 10 de "Trace Urbain" , il est en train de cartonner avec son single "Bad Things". Réputé à ses débuts comme un excellent chanteur de « kiff », il ne pouvait s'imaginer que sa passion et son abnégation allaient le propulser aussi haut en si peu de temps. Celui que les rappeurs appellent affectueusement le « sample » s'illustre par sa technique de reprise des chansons à succès pour lesquelles il donne un côté original. Ainsi, Il a repris les airs de tubes américains qui l'inspirent et des chansons d'artistes africains comme Stanley Enow.

Depuis 2015, Tenor a commencé à se hisser au niveau des artistes urbains les plus écoutés sur la toile. Après avoir produit le titre « Nathalie » en réponse à la sortie du livre de Nathalie Koah, il gagne en notoriété et son rap ne fait qu'attirer des mélomanes. Pris entre la musique qu'il aime, ses études et ses fans de plus en plus nombreux sur Internet, le «Cristiano Ronaldo » du rap africain travaille à chaque heure pour s'ouvrir d'autres portes.

Ce jeune rappeur a un timbre vocal qui séduit à l'écoute, sa technique d'écriture est sans pareil, ses thèmes sortent de l'ordinaire mais il les traite de manière spéciale. Sans attendre que le buzz de « Do Le Dab » s'estompe, il a produit le single « Kaba Ngondo » qui est déjà à plus d'un million de streaming. En effet, Tenor, aka "Mister Le Fiang Le Way Le Yamo" est une véritable bête de scène, qui va faire exulter de bonheur des milliers de fans congolais lors d'un concert géant à Pointe-Noire. Avant le spectacle, il animera avec les organisateurs une conférence de presse suivie d'une séance de dédicace exceptionnelle, la première hors de son pays natal.