Congo-Brazzaville: Congo-Allemagne - Renforcement des relations bilatérale et interparlementaire

En effet, selon le chef de la délégation des parlementaires et hommes d'affaires allemands, le Congo est aujourd'hui un partenaire stratégique pour la coopération économique de son pays en Afrique. C'est ainsi, a-t-il renchéri, que dans la délégation, il y a deux représentants de l'entreprise GAUFF, présente au Congo depuis plus de cinquante ans et qui compte y poursuivre ses investissements dans le secteur des infrastructures et dans la formation des jeunes.

En outre, les parlementaires allemands ont informé leurs homologues congolais qu'ils vont remettre une invitation au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour qu'il participe, du 14 au 16 juin 2018 à Berlin, à la 23e conférence internationale placée sur le thème : « Notre responsabilité devant Dieu et les hommes pour la promotion de la paix et la solidarité entre les peuples ».

En séjour de travail au Congo, la délégation des parlementaires et hommes d'affaires allemands, conduite par Johannes Selle, a eu des séances de travail avec les présidents des deux chambres du Parlement congolais, Pierre Ngolo et Isidore Mvouba.

