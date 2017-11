Ile Maurice: Le Moulin à Poudre - Géant de pierres

«On faisait de belles fêtes dans la salle d'œuvre où tout le monde se retrouvait. Il y avait même le police band qui venait y jouer le 28 décembre de chaque année alors que les volontaires venaient y distribuer des gâteaux et des rafraîchissements», relate Harry, revenant sur ses plus beaux souvenirs. Il y a aussi eu l'épisode moins réjouissant du cyclone de 1945 qui a détruit la cuisine.

Le docteur Herman André venait quotidiennement voir les malades qui ne vivaient que là. Ils venaient de Maurice mais aussi de Rodrigues», se souvient celui qui a d'ailleurs vécu dans les quartiers attribués aux travailleurs. Il y est né en 1934 et y est resté trente ans, jusqu'à ce qu'il se marie et déménage à Curepipe.

«Il y avait les sœurs du Bon Secours qui avaient établi un couvent et s'occupaient des lépreux. Il y avait aussi les travailleurs et un infirmier qui étaient postés sur place dans des quarters.

«À l'époque, on croyait, à tort, que les lépreux étaient hautement contagieux et on les isolait des autres au Moulin à Poudre», raconte Harry Oodunt. Âgé de 83 ans, il a été témoin de cette époque et y a même passé une tranche de sa vie.

Sis non loin de l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam, à Pamplemousses, l'édifice servait à produire de la poudre à canon. C'était pendant la période française, sur une partie du 18e et du 19e siècle. Après la victoire des Anglais, le Moulin à Poudre a connu une nouvelle vocation.

