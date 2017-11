Congo-Kinshasa: Trouvaille !

opinion

Le chronogramme des joutes électorales publié par la centrale électorale congolaise fait office de délie-langue au Congo-Kinshasa. A la suite de sa publication, en effet, c'est une véritable bourrasque qui a frappé la scène politique.

Accepté par la mouvance, rejeté par la plus grande partie de l'Opposition, le calendrier électoral dévoilé par Corneille Nangaa, le 5 novembre 2017, suscite également, chaque jour qui passe et rapproche de l'échéance du 31 décembre, moult déclarations au sein de la communauté internationale qui le tolère à peine. Car, les capitales occidentales, face aux contradictions internes entre Opposition et CENI-MP, veulent installer leur chapelle au milieu du village Congo. Qui, la crainte est plus que répandue, risque l'incendie à dater du 1er janvier 2018, si jamais les politiques n'arrivent pas à trouver un terrain d'attente sur la transition irréversible qui pointe à l'horizon. Après la série de pays et organisations qui se sont exprimés sur la situation congolaise post-publication du calendrier électoral, c'est le tour de l'Organisation Internationale de la Francophonie de s'inviter.

Depuis 2016, il convient de le rappeler, l'OIF a été toujours été au chevet de la RDC, principalement dans ses titubations sur le chemin alambiqué menant aux prochaines élections générales dans le pays.

Si comme le pays de l'Uncle Sam, l'Union Européenne, la Belgique, l'UA et compagnie, l'OIF acte l'existence de ce tout nouveau schéma critique jusqu'aux urnes, elle s'astreint, par ailleurs, à demander plus de clarté sur des aspects plus qu'importants : le chronogramme et le plan de décaissement devant financer les prochaines élections, le consensus. Mais, aussi, sur la mise en place d'un comité international pour accompagner l'actuel processus électoral jusqu'à son parachèvement total. Ce point de vue, rendu public à la suite de la mission qu'a conduite son envoyé spécial, M. Pascal Couchepin, et qui a pris fin le dimanche 12 novembre 2017, fait saliver dans certains milieux. La formule, il faut le noter, est d'une étonnante ingéniosité. Il appert de plus en plus que la tenue d'un troisième round des discussions entre le pouvoir et l'Opposition est hypothétique.

Cette fois, les pronostics pour un face-à-face MP-Opposition sont au plus bas. Alors que les uns restent engagés sur la voie de la continuité de la gestion de l'Etat, même sans nouveau compromis, les autres penchent pour la rupture, en brandissant, sans sourciller, le 31 décembre comme jour de départ des animateurs actuels des institutions dont le Président de la République. Ce que pour l'Opposition, comme le disait Félix Tshisekedi, président du Rassop/Limete, le pouvoir en place ne rassure pas que même avec une année de plus il y aura des élections. Le dévoilement d'un plan de décaissement et l'institution d'un comité de suivi d'experts internationaux pourra-t-il faire mordre à l'hameçon les opposants pour un glissement bis ? Ce, si le pouvoir de Kinshasa cède aux sirènes d'une telle proposition. Il est trop tôt de dire eurêka comme Archimède. Car, le casse-tête congolais, contrairement à la problématique d'un corps plongé dans l'eau, reste entier puisque cette proposition n'a pas encore été acceptée par ceux qui chapeautent...