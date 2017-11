Congo-Kinshasa: Division 1/2017-2018 - Mazembe soumet Écofoot Katumbi

Finaliste de la 14e édition de la Coupe de la confédération, le TP Mazembe a bien démarré la phase des poules de la 23e édition du championnat national de football. Les Corbeaux de Lubumbashi se sont imposés, le 13 novembre, dans leur stade de la commune de Kamalondo, dans la capitale du cuivre, sur les joueurs de l'École de football Katumbi (Écofoot) dans la zone de développement centre sud.

C'est à croire que c'était un match de famille, lorsque l'on sait que l'Écofoot sert aussi de vivier, de pépinière de Mazembe. Pour cette rencontre, l'entraîneur adjoint, David Mwakasu, -qui a coaché l'équipe en l'absence de l'entraîneur principal, Pamphile Mihayo Kazembe,- a placé le gardien de but malien Ibrahim Mounkoro dans les perches, et en défense le Ghanéen Yao Frimpong à droite, Jean Kasusula à gauche. Dans l'axe, le Zambien Kabaso Tshongo et Joël Kimwaki. Au milieu de terrain, il y a eu le Ghanéen Daniel Adjei, le Zambien Nathan Sinkala et le Malien Sissoko. Le trio d'attaque s'est composé d'Ushindi wa Kubanza, Meschak Elia et Ben Malango.

Mazembe s'est donc logiquement imposé face à cette jeune formation par deux buts à zéro, un doublé de l'homme en forme du moment, Ben Malango Ngita. Après cette victoire, Mazembe prend provisoirement la tête de ce groupe avec trois points, devant Lupopo qui a battu Lubumbashi Sport par deux buts à un. Dans d'autres matchs de cette zone, Dibumba a accroché Sanga Balende à Lubumbashi par un but partout et Océan Pacifique a contraint Tshinkunku au résultat d'égalité d'un but partout.