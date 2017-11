Congo-Brazzaville: Santé publique - Des partenaires engagés à soutenir le pays

Au terme de la rencontre, le député Marien Mobondzo Edzonga, rapporteur de la commission finances et économie à l'Assemblée nationale, a indiqué que l'interpellation des partenaires leur permettra de fournir des efforts afin que les ressources mises à leur disposition soient utilisées à bon escient. « Même en période de rareté de ressources, on peut faire en sorte que la ressource donne un tableau plus ou moins acceptable », a-t-il signifié.

Les réformes du système sanitaire se situent au niveau de l'organigramme et du cadre juridique du ministère, des districts sanitaires hospitaliers, du système pharmaceutique ; de la transfusion sanguine ; du laboratoire de santé publique ; des ressources et bien d'autres.

Antoinette Dinga Dzondo a déploré les dépenses énormes en soins par les ménages causés par le manque de médicaments dans les hôpitaux, l'impossibilité aussi bien de payer les frais d'hospitalisation des personnes vulnérables que de les évacuer, ainsi que le manque d'actes de naissance pour certains enfants et bien d'autres. Au niveau psychologique, l'on lit la colère; le chagrin ; l'abandon des soins, etc.

Notons que cet atelier de réflexion sur le financement des systèmes de santé au Congo a regroupé la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, et ses homologues des Affaires sociales, Antoinette Dinga Dzondo; du Plan, Ingrid Ebouka Babakas ainsi que les membres des deux chambres du Parlement.

Cette réduction, a-t-il poursuivi, s'explique par l'introduction de nouveaux vaccins contre le tétanos, la poliomyélite ainsi que par le taux élevé de la couverture vaccinale à 90 %. « De 2003 à 2017, Gavi a introduit 30 millions Francs CFA pour le vaccin. Le Congo et l'Angola sont les premiers pays à sortir de l'éligibilité Gavi. L'alliance reste en réserve pour continuer ses actions au Congo mais le pays doit maintenir l'équilibre car le tétanos a été éliminé et la poliomyélite éradiquée », a-t-il dit.

La représentante de l'Unicef au Congo, Micaela Marques de Souza, a assuré, au nom du Système de Nations unies, de continuer la collaboration avec le Congo. « Nous sommes en train de réfléchir en tant que partenaires pour amener, dans six mois, des vaccins au ministère. Les enfants ont le droit à la santé et ne doivent pas attendre car ils meurent vite », a-t-elle indiqué.

