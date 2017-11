Congo-Kinshasa: Division I - DCMP démarre contre AC Rangers au stade des Martyrs

C'est le soulagement pour les victimes et les parties civiles dans le procès de Kavumu, qui s'est ouvert le 9… Plus »

AS Maniema Union - AS Dauphin noir

Dans la zone Centre-Sud, Ecofoot recevra Sa Majesté Sanga Balende à Lubumbashi le 20 novembre. Dans la zone Est, le choc AS Maniema Union - AS Dauphin noir est très attendu le 26 novembre. Maniema Union a intérêt à prendre très au sérieux toutes ses rencontres du championnat national. C'est une bonne façon de préparer la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF.

Le stade des Martyrs sera pris d'assaut ce mardi 14 novembre pour le match DCMP - AC Rangers, comptant pour la 1ère journée de la Linafoot, zone Ouest. FC Renaissance et AS Dragons ont gagné pour leur part.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.