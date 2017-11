Cameroun: L'ex-coach des Lions indomptables Léonard Nseke conduit à sa dernière demeure

Le départ de cet homme de 78 ans qui laisse une veuve, sept enfants et une dizaine de petit- fils, a été précédé le 13 octobre par celui d'un autre patron de sélection nationale, Joseph Siewé, plus connu sous le surnom « maître Diallo » décédé alors même qu'il venait d'être promu comme entraîneur des U- 17. Il fut l'un des formateurs de Samuel Eto'o Fils à l'école des Brasseries du Cameroun.

Sur le plan local, il dirigé de nombreuses équipes : Léopard de Douala, PWD de Bamenda, Union de Douala et Caïman de Douala. Il est nommé sélectionneur national en 1994, et qualifie le Cameroun pour le Mondial. Il n'ira malheureusement pas aux Etas Unis puisqu'il est remplacé par le Français Henri Michel.

Professeur d'Education physique et sportive (EPS), Léonard Nséké était un technicien diplômé des écoles française et allemande. Il est l'un des premiers camerounais à obtenir le diplôme d'entraîneur de football FIFA-CAF. Des diplômes, qui ont facilité sa reconversion après une carrière de footballeur.

