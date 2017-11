Madagascar: 3MA embarque pour un voyage mélodieux avec « Arnouz »

Madagascar, le Mali et le Maroc, trois pays exceptionnels très appréciés pour leur exotisme, mais surtout pour leur richesse culturelle et artistique. Depuis plus d'une décennie maintenant, ces trois pays illustrent un collectif mélodieux, brillant sur la scène internationale par la créativité et le talent de trois musiciens d'exception.

À savoir, Rajery de Madagascar, Ballaké Sissoko du Mali et Driss El Maloumi du Maroc qui, à eux trois, forment ainsi le groupe 3MA. Une rencontre musicale qui a eu lieu en 2006 lors du Festival d'Agadir, qui a par la suite donné lieu à une amitié de longue date. C'est ainsi que se décrit le périple musical de 3MA et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à travers sa musique, le trio embarque littéralement les mélomanes à voyager à ses côtés.

Après un premier album éponyme, qui a connu un franc succès outre-mer, le groupe rempile cette année avec son second album sobrement intitulé « Arnouz ». Rajery, Ballaké Sissoko et Driss El Maloumi y retranscrivent chacun à sa manière son identité culturelle, ainsi que sa personnalité propre pour insuffler au public un vent de fraicheur musicale transcendant et envoûtant à la fois. « Arnouz » évoque ainsi un retour aux sources, autrement dit à ces mélodies originelles qui valorisent la culture malgache, marocaine et malienne.

On dit d'eux qu'ils sont des virtuoses, voire des grands sages de la musique africaine. Rajery avec sa valiha, une cithare tubulaire en bambou typique de la Grande île, Ballaké Sissoko avec sa kora, une harpe-luth à vingt et une cordes, ainsi que Driss El Maloumi avec son oud, une guitare à cordes pincées, s'affirment avec 3MA comme de fiers porte-étendard des valeurs traditionnelles de leurs pays respectifs.

C'est ainsi, portés par cette fierté et cette passion qui les animent, que les trois musiciens embarquent les mélomanes pour une odyssée musicale inédite à travers leurs compositions. Un rendez-vous exceptionnel qui promet d'enchanter un public de tous horizons. Un melting-pot musical inédit est ainsi à apprécier et à découvrir.