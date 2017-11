Cote d'Ivoire: Après l'élimination des élephants - Comment envisager l'avenir

Et cela s'est ressenti tout au long de la rencontre avec un collectif qui a fait défaut à cette formation des Elé- phants. D'où les critères de choix qui doivent être plus rigoureux avant d'appeler des joueurs en sélection. En effet un joueur qui vient en sélection doit se comporter comme un soldat qui va au front pour défendre la patrie, au péril de sa vie.

Mais il n'est pas le seul fautif de la débâcle. La défaite de samedi n'est pas son seul fait. Les joueurs ont aussi leur part de responsabilité. On n'a pas vu des joueurs engagés et déterminés samedi au stade Félix Houphouët Boingny. Hormis certains comme Wilfried Zaha et Max Alain Gradel, les autres n'ont véritablement pas mis le pied.

Wilmots on se rappelle, a été recruté après qu'aucun des postulants de l'appel à candidature n'ait eu le profil exigé pour coacher Gervinho et ses coéquipiers.

