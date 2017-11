Cote d'Ivoire: Promotion du civisme - Le Trésor public honore le drapeau national

ral du trésor et de la comptabilité publique, Jacques Konan Assahoré, dans le cadre de la promotion du civisme au sein du Trésor Public. Adama Koné s'est réjoui de cette initiative, la première dans l'histoire du Tré- sor public. Avant d'inviter Assahoré et ses collaborateurs à préserver cet engagement républicain.

Une première dans l'histoire de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. En effet, cette régie financière a organisé ce lundi 13 novembre 2017, à 7 heures 30 minutes dans la cour de l'Agence comptable des créances contentieuses (Accc) de l'immeuble Sogefiha, une cérémonie d'honneur au drapeau national. Cette cérémonie, présidée par le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, s'inscrit, selon le Directeur géné

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.