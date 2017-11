Ile Maurice: Incendie à Shoprite - «Les pompiers ont pu maitriser 80 % du feu», dit Jhugroo

D'ajouter que «le Shopping Mall fait 500 mètres carrés et il y avait quatre foyers d'incendie. De plus, le stockage est immense, poursuit-il. Il y a du plastique, du carton, de l'huile, du chocolat ou encore des bouteilles de Whisky. Ce sont des produits qui dégagent des gaz toxiques quand ils brûlent. Jusqu'ici 800 bonbonnes d'oxygène ont été utilisées.»

Cinquante officiers du Mauritius Fire And Rescue Service sont mobilisés à Shoprite et les pompiers ont maitrisé 80 % du feu. Le ministre Mahen Jughroo a réuni la presse à son bureau pour faire le point sur l'incendie qui s'est déclaré à Shoprite le dimanche 12 novembre. A ses côtés, des membres de la cellule de crise mise sur pied suivant cet incident.

