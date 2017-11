Ile Maurice: Private Notice Question - Pravind Jugnauth interrogé sur l'affaire Soodhun

Cinquante officiers du Mauritius Fire And Rescue Service sont mobilisés à Shoprite et les pompiers ont… Plus »

L'ex-ministre a démissionné comme ministre du Logement et des terres et comme vice-Premier ministre, le samedi 11 novembre. Ce, après que le Premier ministre a pris connaissance, le mardi 7 novembre, d'une vidéo dans laquelle Showkutally Soodhun tient des propos sectaires, lors d'une réunion au sein de son ministère. Pravind Jugnauth avait demandé l'ouverture d'une enquête sur le vice Premier ministre.

Le leader de l'opposition voudra savoir où en sont les différentes enquêtes menées par la police et l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) sur l'ancien vice-Premier ministre. Xavier-Luc interrogera Pravind Jugnauth sur les prochaines actions qu'il compte prendre à l'égard de Showkutally Soodhun.

