Cote d'Ivoire: Le GEPCI dévoile ses ambitions

Prenant l'opinion nationale à témoin, le président Patrice Yao et plusieurs autres responsables d'entreprises de presse ont tenu à lever toute équivoque sur la question de la gestion de la manne à eux allouée par l'Etat via le Fsdp. « Il était important qu'on donne les détails de ces 186, 820 millions de FCFA, qui sont effectivement passés par le Gepci, mais dont il n'est pas forcé- ment le bénéficiaire.

De grandes décisions pour la viabilité des entreprises de presse. En tout cas, le Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci) en a dévoilé hier, aux journalistes, à son siège à Adjamé 80 Logements. L'argent étant « le nerf de la guerre », les premiers responsables de cette organisation des patrons de presse se sont voulus, on ne peut plus clairs et transparents sur le gestion des subventions octroyées par le Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp), au titre de l'année 2017.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.