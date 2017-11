Tunisie: Un sésame pour la réforme ou une marche à reculons ?

Ce nouveau Front sera bientôt mis à rude épreuve

En tout état de cause, il est prématuré, ajoute-t-il, de juger sur les paroles et déclarations, avant de s'enquérir des faits. « Ce nouveau front n'a pas encore entamé le travail au sein de l'Assemblée des Représentants du Peuple. D'ailleurs, les 43 députés concernés seront bientôt mis à rude épreuve. Le projet de loi de finances 2018, l'élection d'un président pour l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et les élections municipales en constituent des points focaux », dit-il.

A la question de savoir si les propos va-t-en guerre de certains adhérents de ce nouveau front parlementaire ne constitueraient pas de nouvelles épines sur le chemin de la réconciliation souhaitée, Nouichi se montre ferme et catégorique.

Loin de ménager la chèvre et le chou, il se réfère à un passé récent, celui de la scène politique tunisienne. « Toutes les tentatives précédentes ont fini par échouer. Il est quasiment impossible de briser l'esprit d'une nation qui a opté pour la démocratie et la souveraineté du peuple, au prix de tant de sacrifices », fait-il remarquer. « Toute union régie par des intérêts et calculs personnels finira par se briser au premier différend ou obstacle », argue-t-il.

Bal politique riche en péripéties, en cette fin d'année

Un nouveau-né vient, par-delà, enrichir le paysage parlementaire, à en croire les déclarations de certains membres dudit front. «Ce front n'a rien à voir avec les partis, c'est un front qui a le sens de la responsabilité de l'Etat. Tout comme il sera une force de proposition, à commencer par la loi de finances 2018 », a récemment déclaré à la presse Leïla Chettaoui, députée du bloc Machrou Tounès.

Abondant dans le même sens, le communiqué de presse annonçant le lancement de ce front précise : « Notre priorité consiste à redonner un nouvel élan politique en vue d'unifier les positions et accélérer la mise en place des réformes économiques, sociales et de la bonne gouvernance ».

Reste à savoir si l'espoir de voir émerger un Etat fort, souverain, rassembleur, garant des intérêts et soucieux des aspirations de toutes les composantes du tissu social tunisien serait encore permis, quand on sait que certains représentants du peuple sont engagés dans les luttes intestines. Preuve en est, les menaces proférées par le directeur exécutif de Nida Tounès contre les députés nidaistes qui ont pris part à cette initiative politique, lancée par le bloc parlementaire Al-Horra (Machrou Tounès) et Afek Tounès. « Ceux qui ont adhéré à ce nouveau Front seront exclus du parti et de son groupe parlementaire, en application des dispositions réglementaires », a-t-il indiqué à la presse.

Entre le marteau des conservateurs et l'enclume des progressistes, le bal politique serait fort probablement riche en péripéties en cette fin d'année qui refuse tout pronostic. Un sésame pour la réforme ou une marche à reculons ? Tout dépendra des prestations de ce nouveau front au sein de l'hémicycle.