Cameroun: Me Harissou soulagé après «trois ans de calvaire et d'humiliation»

Pour lui, sa condamnation est la conséquence de ses liens avec Marafa Hamidou Yaya, l'ancien secrétaire général de la présidence, lui-même en prison. « J'ai le sentiment, je suis même convaincu que j'ai payé le fait que je suis un ami très proche de M. Marafa qui a tous les déboires que vous connaissez avec l'Etat du Cameroun. Ceux qui voulaient faire des règlements de compte politiques à M. Marafa s'en sont pris à moi et je me suis retrouvé comme ça injustement trois ans détenu », explique-t-il.

« Je suis très, très heureux, je suis très soulagé, a réagi Me Abdoulaye Harissou, lundi après sa libération. J'ai passé trois ans de ma vie détenu pour rien : trois années de calvaire, trois années d'humiliation par les responsables de la prison. Même ma famille qui venait pour m'apporter des repas était tout le temps malmenée, humiliée. Ils n'avaient vraiment aucune considération pour ma personne. J'ai passé vraiment trois années de calvaire et d'humiliation. Ce n'est pas facile à oublier. »

