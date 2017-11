Tunisie: Retour à la case départ ?

Bien sûr, dans cette période et, notamment, au cours du mois de juin, on tiendra compte des différentes échéances nationales. A savoir l'organisation des examens nationaux et des concours.

La date du 8 février a été désignée comme le dernier délai pour les professeurs de remettre les notes et les moyennes à l'administration. Les conseils de classe se tiendront, pour leur part, du 9 au 17 février à partir de 16 h sauf le vendredi et le samedi (à partir de midi).

Du 5 au 10 février on procèdera à la correction et à la remise des copies tout en poursuivant la marche normale des cours.

Le ministère de l'Education et le Sges se sont, donc mis d'accord pour mettre au point un nouvel échéancier capable de satisfaire les exigences des élèves et de respecter le système des cours. De la sorte, les cours continueront, normalement pendant quinze jours après les vacances d'hiver. Le passage des devoirs ne débutera qu'après.

C'et ainsi que le calendrier remodelé, tiendrait compte des capacités des élèves et ne constituerait pas un fardeau devant eux lors de leur préparation aux devoirs. Les élèves refusent, entre autres, le fait de commencer à passer des devoirs immédiatement après leur retour des vacances. Autrement dit c'est comme s'il n'y avait pas de vacances et qu'ils devraient les passer à réviser.

