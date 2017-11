Cote d'Ivoire: Ligue1 - Moossou veut la peau de l'Asec

Quatre rencontres de la 5e journée du championnat national se disputent ce mercredi.

Le football reprend ses droits sur le plan local, avec la 5e journée avancée de la Ligue 1. Une reprise qui offre un beau duel en perspective entre l'Asec (6e) et Moossou Fc (7e).

Deux équipes qui ont besoin de victoire pour se rassurer. Tombé lourdement face à Gagnoa (0-3) lors de la journée précédente, Moossou Fc veut se racheter face à l'Asec. Un match qui promet et qui s'annonce difficile pour les champions de Côte d'Ivoire en titre.

Les Mimos auront affaire aux joueurs du président Oré Deschamps qui ont souvent épinglé à leur tableau de chasse les clubs supposés grands. Le coach Gbuelia Guillaume et ses joueurs ont accroché le Wac (0-0, 1ère journée) et fait mordre la poussière à Tanda (2-0, 2e journée).

La saison dernière, les Mimos avaient également été tenus en échec par Moossou (0-0). Mais Amani Yao et ses joueurs qui ont repris des couleurs lors de leurs deux dernières sorties contre Bassam (3-0) et la Soa (1-0) aimeraient bien réussir la passe de trois pour rassurer les Actionnaires. Et, bien sûr, se rapprocher du peloton de tête où sont l'Africa et l'Afad avec trois points d'avance.

Les deux leaders s'affronteront d'ailleurs, jeudi, lors de cette 5e articulation. Mais avant, on suivra d'autres explications non moins alléchantes. Notamment les rencontres Bouaké Fc-Soa et Bassam-Tanda.

La Soa (14e) et Tanda (13e) ont absolument besoin des trois points de la victoire pour se remettre en selle, après un début de saison catastrophique. La Soa, Tanda et le Séwé sont les trois équipes à n'avoir pas encore enregistré de victoire depuis l'ouverture de la saison.