D'où, dira-t-elle, des mécanismes opérationnels d'inclusion sociale et de consolidation de la paix, tels que la Journée nationale de la Paix célé- brée le 15 novembre de chaque année et institué par décret n°96-205 du 7 mars 1996 en vue de sensibiliser et d'éduquer les populations à la culture de la paix dans leurs attitudes et comportements quotidiens ainsi qu'au vivre ensemble malgré leurs différences. FT (Sercom)

Pour cette année, le palais de la culture de Treichville a été retenu pour abriter cette activité qui verra la participation de toutes les forces vives de la Nation ainsi que toutes les couches socioprofessionnelles. Selon le Pr Mariatou Koné, cette activité comporte des volets scientifique, sportif et culturel d'où l'organisation d'un panel sur la paix et des rencontres sportives.

En prélude à cette célébration, le Professeur Mariatou Koné, ministre en charge de la cohésion sociale a, au cours d'une réunion préparatoire tenue à son cabinet, invité les ivoiriens à cultiver et entretenir la paix, gage d'un développement durable. « Nous voulons, à travers cette journée, renforcer et consolider l'idéal de paix par la contribution de tous les citoyens de ce pays », a-telle indiqué.

