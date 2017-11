Cote d'Ivoire: Le Président Ouattara a échangé avec Kassory Fofana

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi 13 novembre, au palais présidentiel, le ministre d'État, conseiller à la Présidence chargé des investissements privés de la République de Guinée, Kassory Fofana. Il dit être porteur d'un message d'Alpha Condé, Président de la Guinée.

A l'en croire, l'entretien a porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, à travers notamment une collaboration entre le Bureau national d'études techniques et de développement de Côte d'Ivoire (Bnetd) et son correspondant en Guinée, l'Administration et contrôle des grands projets et marchés publics (Acgpmp).

L'émissaire guinéen reconnaît que le Bnetd « a fait ses preuves en matière d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre des projets publics ».

C'est pourquoi, il souhaite que la coopération entre la Côte d'Ivoire, « le géant économique en Afrique de l'Ouest francophone » et la Guinée, « le géant économique en termes de potentiel », puisse accélérer la croissance économique des deux pays et booster également celle de la sous-région, voire du continent.