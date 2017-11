Burkina Faso: Fonds de développement de l'élevage

Il s'agit du financement de toute action visant l'amélioration de la situation zoo-sanitaire et de la santé publique, du soutien des initiatives des professionnels de l'élevage et l'octroi de crédit pour les activités d'élevage.

« Je vous invite à porter un regard franc et constructif sur le fonctionnement de cet instrument de financement afin qu'au sortir de cet atelier, son mode d'intervention soit connu de tous et l'utilisation de ses ressources quoique limitées soir encore mieux orientées en direction des acteurs directs des filières de productions animales », a-t-il lancé aux participants.

Pour preuve, il a dit que la région dispose d'un cheptel riche et numériquement varié composé de 1 982 532 bovins, 1 421 995 ovins et 2 545 283 caprins. C'est pourquoi, il a loué l'initiative de cette rencontre organisée par le FODEL qui au regard de ses moyens limités, développe des actions pour rationaliser leur utilisation, en impliquant les professionnels de l'élevage.

Pour sa part, le directeur régional des ressources animales et halieutiques du Sahel Dr Dominique Sawadogo a précisé que ses services font face à de multiples difficultés d'ordre sanitaire, alimentaire et en termes d'infrastructures pastorales. C'est en ce sens qu'il a salué la tenue de la rencontre qui permettra aux éleveurs de bénéficier du crédit FODEL et d'infrastructures telles que les forages et les boullis pour abreuver les animaux.

La direction générale du Fonds de développement de l'élevage (FODEL) a organisé un atelier du 9 au 10 novembre 2017 à Dori pour faire le diagnostic des modalités de mise en œuvre du crédit du fonds. Il a été question d'informer et poser des préoccupations en vue de rendre plus fluide l'exécution du crédit.

