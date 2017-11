Cote d'Ivoire: SARA 2017 - Voici les innovations des hévéaculteurs du fish

En prime, 150 emplois directs et près d'un millier d'emplois indirects que ce projet va induire. A en croire Lohouès Essoh, les serres offrent la garantie d'un micro-climat qui ne varie pas toute l'année et qui est favorable pour les cultures, surtout en cette période de réchauffement climatique. Au total, 1,5 milliard FCFA d'investissement a été consenti pour l'aboutissement du projet de la Sici.

L'administrateur général de la Sici, le ministre Vincent Lohouès Essoh, au cours de l'assemblée générale et de la rencontre avec la presse, a présenté la Sici aux administrateurs du Fish et aux medias.

La Sici, avec pour actionnaire unique le Fish et qui demeure l'expression de la volonté du Fonds d'aider et de soutenir les hévéaculteurs de Côte d'Ivoire, entreprend cet ambitieux programme d'investissement qui prévoit l'exploitation de 10 hectares de cultures maraîchères sous serres et de 10 autres hectares en plein champ.

Le Salon international de l'Agriculture et des ressources animales qui aura lieu du 17 au 26 novembre 2017 promet. En effet, les administrateurs du Fonds interprofessionnel solidarité hévéa (Fish), une des plus importantes Organisations professionnelles agricoles (Opa) du secteur hévéicole, réunis en assemblée générale le 11 novembre dernier, à Débrimou, commune de Dabou, ont annoncé la présentation à ce salon, par les hévéaculteurs du Fish, de produits agricoles de la Société des investissements de Côte d'Ivoire (Sici).

