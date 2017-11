Congo-Kinshasa: Crimes sexuels - Le procès de Kavumu aura bien lieu

Fondateur de l'hôpital de Panzi qui vient en aide aux femmes violées dans la région, le gynécologue congolais Denis Mukwege avait dénoncé en 2014 et 2015 cette vague d'enlèvements et de viols nocturnes de fillettes dans le village de Kavumu, proche de Bukavu.

Une quarantaine d'enfants, âgés de 8 mois à 12 ans, ont été victimes d'enlèvement et soumis à des violences sexuelles entre mai 2013 et l'an 2016. Deux enfants au moins seraient morts des suites de leurs blessures.

Les parties civiles regrettent toutefois de ne pas avoir obtenu toutes les garanties de protection qu'elles demandaient pour les victimes et les témoins dans ce procès sensible. Ils pourront comparaître à huis clos, leurs noms seront protégés. Mais pour le reste, ce sera au cas par cas et il faudra obtenir l'accord des avocats de la défense. Par exemple, pour la déformation de la voix, l'utilisation de cagoules, ou encore recours à la vidéo pour épargner aux victimes des comparutions éprouvantes.

Dix-huit inculpés, dont un élu local, le député Frédéric Batumike, sont accusés de crime contre l'humanité pour le viol d'une quarantaine de fillettes en 2013 et 2016 ainsi que pour appartenance à un mouvement insurrectionnel. Lundi 13 novembre, la cour militaire s'est prononcée sur les requêtes déposées par la défense pour tenter d'invalider la procédure au motif que cette juridiction n'était pas compétente pour juger des civils et que l'un des accusés était protégé par son statut d'élu. Des requêtes rejetées.

C'est le soulagement pour les victimes et les parties civiles dans le procès de Kavumu, qui s'est ouvert le 9 novembre dans le Sud-Kivu en RDC. Un procès dont beaucoup espèrent qu'il brisera l'impunité dont jouissent le plus souvent les auteurs de crimes sexuels dans le pays.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.