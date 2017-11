Guinée: Le procès pour actes de torture de militaires reporté à février 2018

Maître Martin Pradel, avocat au Barreau de Paris et des parties civiles n'est pas opposé à ce report. « Nous, nous voulons un procès qui permette à chacun de s'exprimer. Nous ne voulons pas un (procès) expéditif. Nous, ce que nous voulons, c'est un procès dans lequel les accusés comparaissent et répondent des accusations qui sont portées contre eux. Si ce renvoi permet que monsieur Sékou Resco Camara, ancien gouverneur de Conakry, comparaisse pour les tortures qui ont été commises sur les parties civiles, alors c'est une bonne chose ».

Des officiers sont poursuivis pour des actes de torture, coups et blessures volontaires pour certains, des propos racistes, régionalistes et ethnocentristes pour d'autres.

Le 23 octobre 2010, plusieurs personnes étaient arrêtées, détenues et torturées dans la cour de la gendarmerie d'Hamdallaye dans la banlieue de Conakry, accusées de caillassage du cortège du président de la junte au pouvoir le général Sékouba Konaté. Une plainte avait été déposée dès 2012 et le procès qui devait commencer hier, lundi 13 novembre, a été reporté au 12 février 2018 parce que l'un des accusés majeurs l'ancien gouverneur de Conakry le commandant Sékou Resco Camara est absent du pays.

