Mali: Bâtiment et travaux publics - Des entrepreneurs locaux en crise de marchés

Le représentent du ministère de l'Equipement et du Désenclavement, M. Makan Fily Dabo a lancé un appel à l'OPECOM, à travers son nouveau président Boubacar Diallo et toute son équipe. Pour lui, ils ont obligation de se battre pour promouvoir un nouveau Mali émergent afin de se tailler une place dans ce monde moderne. « Le temps est venu maintenant de mettre fin à l'amateurisme » a-t-il martelé.

Il ressort que l'OPECOM est une association professionnelle des entrepreneurs du BTP qui a pour objet d'étudier et défendre les intérêts matériels et moraux des entrepreneurs du bâtiment, des travaux publics et particuliers.

Nos entreprises nationales souffrent des irrégularités dans l'attribution des marchés publics. Aussi, elles restent confrontées à une concurrence déloyale endémique, au manque d'accès aux crédits d'investissement et à l'absence totale d'assistance pour l'accès à l'équipement et à la formation.

