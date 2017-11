« Conformément au plan d'orientation stratégique et aux recommandations du CAMES, cette journée permettra aux primo-entrants de découvrir l'UAO et les différentes ressources qu'elle met à la disposition des apprenants. En effet, la méconnaissance de l'UAO peut être source d'une difficile intégration avec tous ses corolaires », a-t-il dit.

Prof Anzouma Ouattara, directeur et doyen de l'UFR Communication et Milieu Sociétal (CMS) a pour sa part, salué et loué l'organisation de cette journée.

Les Prix d'excellence 2016 et 2017 du meilleur enseignant et du meilleur étudiant ont été décernés à notre université.

