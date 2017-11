Cote d'Ivoire: Festilag 2017 - Le long métrage «Guimba, Le Tyran» pour commencer

"Cinéma, jeunesse et tourisme culturel", tel est le thème de la 6ème édition du Festival International du Film des Lacs et Lagunes (Festilag) qui se déroulera à Abidjan et Grand-Bassam du 14 au 18 novembre 2017.

L'ouverture aura lieu le mardi 14 novembre, au cinéma Majestic Primaviera à Marcory, à partir de 17h30 avec le film "Guimba, Le Tyran".

Ce film à l'affiche raconte une histoire qui se passe dans le village de Sitakili où le despote Guimba exerce un pouvoir absolu sur les habitants. Aidé en cela par son fils nain et de son griot, il terrorise tout le monde. Ainsi, Siriana, un chasseur du village voisin, viendra affronter le tyran Guimba pour libérer la jeune Kai, dont il est amoureux. Cette année, le Festilag sera à Korhogo et Bouaké, après l'étape d'Abidjan et Grand-Bassam jusqu'au 3 décembre.

Le Festilag 2017, c'est au total 22 films en compétition, dont 5 Longs métrages, 12 Courts métrages et 5 Documentaires, pour le "Grand Prix" de la Diversité Culturelle de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif)" doté d'un montant de 5.000 Euros, soit environ 3,275millions de Fcfa. Un "Jury jeune public" a également été institué cette année, en partenariat avec l'Unicef, afin de permettre aux enfants d'établir leur palmarès au terme du festival.

Cette année, le Festilag veut rendre un hommage à deux personnalités du cinéma. La première est Firmine Richard, comédienne française, en tant qu'icône de la diversité des identités culturelles assumée au cinéma. Cette dernière est d'ailleurs la présidente du jury de l'édition 2017. La seconde personnalité à recevoir les honneurs est Kandioura Coulibaly en tant que Chantre des traditions et de l'esthétique audiovisuelle Africaine.

Une importante délégation malienne est arrivée à Abidjan pour prendre part au Festilag. Le Mali et l'Italie sont les pays invités d'Honneur.