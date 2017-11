Cote d'Ivoire: Pêche dans l'Océan Atlantique - Un accord de partenariat signé pour son développement

Dans le cadre du Projet d'Amélioration des Pêcheries Fishery Improvement Project (FIP) dans l'Est de l'Océan Atlantique, un accord de partenariat a été signé à Abidjan-plateau le 02 novembre 2017 avec Wwwfm.

Ce projet est soutenu par les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Ghana ainsi que d'autres structures telles que Wwf, Thai Union, Association Thonière du Ghana (Ghana Tuna Association - GTA), Anabac et adhérents.

Cette coopération a pour objectif principal la mise en conformité avec la norme développée par le Marine Stewardship Council (MSC) en vue d'une pêche durable.

Le FIP est une initiative comprenant plusieurs signataires en vue d'aider les sociétés commerciales de thoniers senneurs de la région à répondre aux normes de la certification MSC en matière de durabilité.

Sylvain Cuperlier, Directeur Responsabilité Sociale et Développement Durable Europe et Afrique - Thai Union Group PCL, a indiqué que cette cérémonie fait suite à la signature du protocole d'accord qui a eu lieu au Ghana le 22 juin 2017 à Accra au Ghana. Il a aussi signifié qu'il a été demandé à des experts de développer un plan d'action qui servira de feuille de route et fera l'objet de validation par les parties prenantes.

John Farmer, Président de l'Association Thonière du Ghana, a pour sa part fait remarquer que les importateurs et les consommateurs sont plus sensibles à la notion de durabilité des ressources thonières. Pour lui, la mise en œuvre du FIP est une opportunité pour démontrer que les parties prenantes respectent les règles de bonne conduite en matière de gestion durable des pêches. Il a souhaité que cette collaboration de l'ensemble des parties prenantes et des gouvernements fera de l'Afrique de l'Ouest la meilleure zone de gestion des pêcheries thonières et contribuera à la création des emplois pour les générations à venir.

Dongo Koffi Manzan, Chef de Cabinet du ministre des Ressources Animales et Halieutiques a indiqué que la Côte d'Ivoire a fait de l'industrie thonière un maillon essentiel de son développement. Il a rappelé que ce secteur par son importante contribution en matière d'emploi participe à l'atteinte de l'Emergence de la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani a réitéré le soutien de la Côte d'Ivoire et sa volonté à accueillir le séminaire de validation du plan d'action détaillé en 2018.