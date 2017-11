Madagascar: Ministère de l'Economie et du Plan - Employabilité et HIMO structurée dans la Région Androy

Le recours à d'autres ressources locales et aux matériels légers n'est pas en reste dans le dessein d'obtenir une bonne qualité et une rentabilité appréciable des travaux exécutés. Le ricin, une filière phare, l'ouvrage bois et le tissage de la soie figurent parmi les activités méritant des appuis techniques dans cette région. Et un atelier a été organisé dans le district d'Ambovombe dans le but de connaitre les attentes de la population locale vis-à-vis de ces missions.

Ainsi, les populations vulnérables figurent en priorité dans tous les programmes du ministère de l'Economie et du Plan. Une mission conjointe a été effectuée par ce département ministériel en collaboration avec le Bureau International du Travail (BIT), dans la Région Androy particulièrement dans les districts de Tsihombe et Ambovombe. L'objectif étant de collecter au maximum d'informations afin de bien pouvoir mener des études préalables sur les projets pouvant souligner les projets HIMO structurés qui consistent à une utilisation optimale de la main d'œuvre en tant que ressource principale dans les travaux.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.