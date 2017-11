Madagascar: ELI Business Center - Un partenariat pour promouvoir l'entrepreneuriat à Madagascar

Cette entité vient de signer une convention de partenariat avec SOLIDIS Garantie et Microcred Banque Madagascar, pour ce faire.

English Language Institute ou ELI, a maintenant 26 ans d'expérience dans le domaine de la formation linguistique. Rien que depuis le début de l'année 2017, cet institut a déjà accueilli plus de 2000 apprenants. Et en août dernier, il a créé sa nouvelle branche dénommée ELI Business Center. « Celle-ci offre des services aux professionnels dont entre autres les start-ups, les entrepreneurs, les consultants, les professions libérales, les projets, les ONG et les établissements publics. Et un nouveau programme nommé « startup Madagascar » est mis en œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat à Madagascar », a annoncé Njaka Rajaonarison, le Directeur général d'ELI lors de la signature d'une convention de partenariat avec SOLIDIS Garantie et Microcred Banque Madagascar hier à son siège à Ankadivato.

Formations gratuites. « L'objet de cette convention de partenariat est d'ailleurs de promouvoir l'entrepreneuriat dans le pays. En effet, les trois parties vont joindre leurs efforts pour faciliter l'accès au financement des porteurs de projets de création d'entreprise, des start-ups et des entreprises déjà formalisées », a-t-il évoqué. Il a également fait appel aux autres acteurs de développement adhérant à cette même cause, et ce, pour pouvoir contribuer au développement économique du pays. Notons que dans le cadre de la célébration du Global Entrepreneurship Week, ELI Business Center a offert des formations gratuites sur des thèmes qui touchent l'entrepreneuriat. Il s'agit entre autres de l'agrobusiness et les chaînes de valeur ainsi que du leadership.

76,8 milliards Ar. Parlant de SOLIDIS Garantie, qui a été créée en décembre 2008, c'est un Fonds mutuel de garantie agréé par la Banque Centrale, à la différence des Banques et Institutions Financières lesquelles sont des Etablissements de crédits. SOLIDIS a depuis toujours proposé des solutions de garantie et de financements à ses clients par le biais de ses offres diversifiées et sur mesure comme la Garantie Financière et le Capital Investissement dans le but de contribuer au développement des PME à Madagascar.

Depuis sa création, plus de 3.622 entrepreneurs ont été soutenus avec des crédits garantis portant une valeur de 76,8 milliards d'Ariary en 2016. On a également enregistré 2.234 garantis l'an dernier. Quant au Microcred Banque Madagascar, c'est une entité du groupe Microcred. Celui-ci compte plus d'un demi-million de clients dans dix pays dont Madagascar. Microcred, c'est la promesse d'un accompagnement personnalisé, responsable, en totale sécurité. A Madagascar, il dispose de plus de 152.000 clients, de 39 agences, de 304 points baobabs et de 694 employés.