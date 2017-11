Madagascar: Badminton / Baobad - Un Malgache dans le classement mondial

Quant à Baobad, les challenges continuent « Nous allons maintenant, dans la mesure de nos moyens et nos soutiens faire participer nos joueurs à ces tournois classés dès cette saison 2017-18. Nous pouvons nous mesurer aux joueurs internationaux classés, gagner en expérience. Le badminton malgache gagnera encore plus de visibilité »

Selon Joary Rasolondraibe de Baobad « le ranking mondial a été obtenu suite à la participation de Julio Keman aux internationaux de Maurice. En participant à des tournois classés de la BWF, les joueurs deviennent classés dans ce ranking mondial de la BWF. Julio Keman est un de nos jeunes joueurs qui a bénéficié de nos projets de solidarité. Sa progression a fait que nous lui avons trouvé un sponsor pour qu'il puisse participer à ce tournoi international de Maurice de la Bwf et de mesurer nos efforts par rapport aux joueurs classés ». Ainsi, en éliminatoires directs, Julio Keman a gagné 3 matches. Et le voilà toujours lancé dans la compétition sur place.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.