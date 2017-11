Madagascar: Festival Sambaraha - Une édition autour de la « découverte »

Le thème de cette sixième édition tourne d'ailleurs autour de la « découverte ». Le festival, autrement, réserve de nombreuses surprises. Outre la participation des artistes, et les rencontres et manifestations sportives, le public peut donc s'attendre à faire des découvertes. Véritable vivier culturel du pays, le Sud de Madagascar peut donc se préparer à être entraîné par la liesse que « Sambaraha » promet à travers sa programmation.

Une édition plus grandiose et plus inédite que les précédentes ! C'est ce que concoctent les organisateurs du festival Sambaraha du 20 au 23 décembre prochain à Fort-Dauphin. Pour cette année, le Cosfa (comité d'organisation du festival Sambaraha) veut effectivement mettre l'accent sur la culture. Raison pour laquelle sera installé un village dans lequel les visiteurs pourront en savoir davantage sur les cultures faisant la particularité de la ville de Fort-Dauphin ainsi que celles des communes avoisinantes.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.