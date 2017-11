Congo-Kinshasa: La MONUSCO appelle au droit de manifester dans le calme et la retenue

« Dans le contexte actuel de transition politique, il est important que toutes les voix puissent s'exprimer dans le calme et de façon pacifique. Conformément à son mandat, la MONUSCO se réserve le droit d'observer les événements et de rapporter d'éventuelles violations des droits de l'homme » a déclaré Maman Sidikou, Représentant spécial du Secrétaire général en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO.

La Mission exhorte ainsi les autorités congolaises à respecter les libertés fondamentales telles que stipulées dans la Constitution congolaise, dont la liberté de réunion et de manifestation, et à instruire les forces de défense et de sécurité à respecter les principes de nécessité, proportionnalité et légalité, conformément aux normes internationales.

Au moment où plusieurs organisations politiques et de la société civile appellent à des manifestations sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo à partir de 15 novembre, la Mission de de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) réitère son attachement au respect des droits de l'homme et à l'expression pacifique des opinions.

