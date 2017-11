Togo: Le Togo et l'UE souhaitent limiter les risques

Les partenaires doivent travailler sur la base d'une approche consensuelle, en appliquant des techniques de communication et de médiation, en impliquant la société civile, en prenant en compte les différentes sensibilités et en accord avec une culture de l'évaluation.

Dans ce projet, le concept de gouvernance repose sur la nécessité pour l'initiative de se traduire par des projets stratégiques et efficaces, sur une gestion fiable et des résultats concrets ; une planification stratégique, une capacité de mise en œuvre, une capacité à résoudre des problèmes, une application de standards techniques NRBC, une réelle coordination inter-agences et une coopération entre les pays doivent être menées.

L'origine peut être criminelle (prolifération, vol, sabotage et trafic illicite), accidentelle (catastrophes industrielles, notamment chimiques ou nucléaires, traitement des déchets, transport) ou naturelle (principalement les pandémies, mais aussi les conséquences des risques naturels sur du matériel et des installations chimiques ou biologiques.

Cette initiative de l'UE pour la réduction des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (NRBC) a pour objectif la réduction des risques et la préparation à ces événements.

