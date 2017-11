Afrique du Sud/Sénégal: Mondial 2018 - Plus qu'un match de gala, les Lions jouent la gagne

La qualification en poche, l'équipe nationale du Sénégal va parachever son parcours dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en accueillant ce mardi 16 novembre, au stade Léopold Senghor, l'Afrique du Sud. Plus qu'un match de gala, les Lions vont jouer la gagne et terminer en beauté devant leur public.

Après avoir gratifié son public d'une qualification avant terme à une deuxiéme Coupe du monde de football, l'équipe nationale du Sénégal sera ce mardi 14 novembre, au bout de son parcours avec une ultime rencontre qui l'oppose au stade Léopold Senghor, à l'Afrique du Sud. Après avoir largué à 5 points d'avance, le Burkina Faso et le Cap Vert et de 7 points les Bafana Bafana qu'ils accueillent aujourd'hui, les Lions ont déjà tué tout suspense dans son groupe D en se propulsant à phase finale de Coupe du monde. Mais plus qu'une simplement formalité ou un match de gala, cette ultime confrontation n'en aura pas moins enjeu pour les protagonistes.

Pour le Sénégal, il s'agit d'abord de communier avec un public qui attendait depuis plus de 16 ans un retour à ce rendez vous majeur. Comme en 2002 où les Lions avaient écrit en lettre d'or les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Sur ce, les supporters sénégalais, notamment les comités du 12e Gaindé ou encore Allez Casa, ont déjà fini de sonner la grande mobilisation pour fêter la qualification et céléber en même temps les Lions dans leur antre du stade Léopold Senghor. L'autre enjeu, sera surtout de terminer par un « clean sheet » dans l'ensemble des éliminatoires.

Autrement dit, il s'agit de boucler le parcours sans la moindre défaite et surtout de soigner les statistiques de l'équipe. Les joueurs, qui se sont entrainés dimanche dernier au lendemain de leur accueil triomphal, ont dores et déjà affiché cette détermination de jouer la gagne et d'offrir la victoire à leur public. « Nous allons tout faire pour offrir la victoire au public. On avait promis de faire le plein et nous sommes toujours dans cette même logique », avait indiqué le capitaine Cheikhou Kouyaté. Il faut rappeler que Sadio Mané, manquera au public de Léopold Sé Senghor. Puisque la Fédération sénégalaise de football et le staff technique ont décidé de répondre favorablement à la requête de l'entraineur de Liverpool Jurguen Klopp qui avait souhaité reprendre son joueur avant la dernière journée.